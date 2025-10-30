2. Fußball-Bundesliga Klose fordert "Serie" beim FCN - Abfuhr für Kapitän Knoche

Der schon vor Wochen zum Reservisten degradierte Kapitän war in der Pfalz spät eingewechselt worden und dann in der Nachspielzeit per Elfmeter zur Stelle. Eine Rück-Beförderung in die Stammelf wird das aber nicht zur Folge haben, sagte Coach Klose deutlich. Für das Innenverteidiger-Duo seien Fabio Gruber und Luka Lotschoshwili "einfach besser, und das ist einfach Fakt". Erst wenn einer der beiden schwächle oder gesperrt sei, komme Knoche zum Zug, sagte der Trainer.