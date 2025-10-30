2. Fußball-Bundesliga Klose fordert "Serie" beim FCN - Abfuhr für Kapitän Knoche

Nürnberg - Eine Hoffnung der Fans beim 1. FC Nürnberg zerstörte Miroslav Klose gleich zu Beginn. Fakt sei, meinte der Coach, "es wird noch ein bisschen länger gehen, dass wir da unten stehen". Klose war auf der Pressekonferenz nach einem Fazit der ersten zehn Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga gefragt worden. Der "Club" ist derzeit Viertletzter mit nur zwei Zählern Vorsprung auf Tabellen-Schlusslicht Magdeburg. "Mit der Punkteausbeute können wir absolut nicht zufrieden sein", stellte Klose klar.