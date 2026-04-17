Fürth (dpa/lby) - Die abstiegsbedrohte SpVgg Greuther Fürth muss in ihrem Heimspiel gegen Aufstiegskandidat SV Darmstadt 98 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Paul Will verzichten. Die Franken haben den 27-Jährigen Anfang des Jahres von dem direkten Zweitligarivalen ausgeliehen. Bei den Verhandlungen habe man "in den sauren Apfel" beißen müssen, berichtete Trainer Heiko Vogel von einer Klausel im Vertrag des Spielers. Anders hätten ihn die Fürther gar nicht erst verpflichten können.