Viererpack von Telalovic

Patz setzte in dem Big-Point-Spiel vor 14.012 Zuschauern mit Sargis Adamyan, Anssi Suhonen, Tim Handwerker und Frederic Ananou auf alle seine vier Winterneuzugänge. Die Regensburger lieferten aber in der Defensive und in der Offensive eine für die Zweitklassigkeit untaugliche Leistung ab.