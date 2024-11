Der nächste Ernstfall steht für die Franken in zehn Tagen an. Dann kommt der Tabellenvierte Karlsruher SC nach Fürth. "Wir haben vollstes Vertrauen in den Kader", sagte Fürstner. "Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch jedem signalisieren, jeder ist Teil von dieser Bewegung und das haben wir auch ganz klar kommuniziert."