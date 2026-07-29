2. Fußball-Bundesliga: Keine Zukunft für Stürmer Higl bei Greuther Fürth

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat Stürmer Felix Higl abgegeben. Wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte, wechselt der 29-Jährige zum Drittligisten Preußen Münster. Die Vertragslaufzeit wurde nicht bekanntgegeben. Higl war erst im Sommer 2025 vom SSV Ulm nach Fürth gewechselt, konnte sich aber nicht durchsetzen. Er fehlte auch schon in einem kurzfristig angesetzten Test gegen Paris FC (1:0).