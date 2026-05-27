"Wir hatten uns bewusst gegen eine Verabschiedung von Sascha nach dem letzten Saisonspiel entschieden, da wir zu diesem Zeitpunkt noch in Gesprächen mit ihm und der Beraterseite waren, um einen möglichen weiteren gemeinsamen Weg zu besprechen. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um uns auf dieser Position anderweitig aufzustellen", sagte Sören Gonther, Geschäftsführer Sport zur Zukunft des 26-Jährigen.