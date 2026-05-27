Dresden - Sascha Risch und Dynamo Dresden gegen künftig getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des Linksverteidigers wird nicht verlängert, teilte der Fußball-Zweitligist mit.
Dynamo Dresden trennt sich von einem Verteidiger. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert.
Dresden - Sascha Risch und Dynamo Dresden gegen künftig getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag des Linksverteidigers wird nicht verlängert, teilte der Fußball-Zweitligist mit.
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"Wir hatten uns bewusst gegen eine Verabschiedung von Sascha nach dem letzten Saisonspiel entschieden, da wir zu diesem Zeitpunkt noch in Gesprächen mit ihm und der Beraterseite waren, um einen möglichen weiteren gemeinsamen Weg zu besprechen. Schlussendlich haben wir uns dazu entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, um uns auf dieser Position anderweitig aufzustellen", sagte Sören Gonther, Geschäftsführer Sport zur Zukunft des 26-Jährigen.
Risch kam im Sommer 2024 vom SSV Ulm zur Sportgemeinschaft. Für Schwarz-Gelb absolvierte der Linksverteidiger insgesamt 37 Pflichtspiele in der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal sowie in der 3. Liga.