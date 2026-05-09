"Robin hat vom ersten Tag an gezeigt, dass er hervorragend zu unserem Spiel und zu unserem Verein passt. Er arbeitet viel für die Mannschaft, ist flexibel einsetzbar und bringt im letzten Drittel Qualität mit. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihn fest an den VfL binden konnten", meinte VfL-Direktor Profifußball Joe Enochs.