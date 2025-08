Dynamo nutzt Schwung nach Anschlusstreffer

Zumal Dynamo von da an das Spiel an sich zog. Fröling hätte nach 19 Minuten den Ausgleich markieren können, als Philipp Ziereis den Ball im eigenen Strafraum vertändelte, doch er scheiterte frei an Boevink. Danach verflachte die Partie. Dynamo bestimmte das Geschehen, musste aber froh sein, nicht mit einem 1:3 in die Kabine zu gehen. Nach einem Eckball in der Nachspielzeit setzte Ziereis einen Kopfball ans Lattenkreuz.