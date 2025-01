Karlsruhe - Angreifer Mikkel Kaufmann wird laut Trainer Christian Eichner beim Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC keine Eingewöhnungszeit brauchen. "Die Erwartungshaltung an ihn ist, dass er vom ersten Tag an das einbringt, was in ihm steckt. Und dieses Selbstbewusstsein und diese Rückendeckung, die versuchen wir ihm separat zu geben - das wird er spüren und dann soll er einfach da weitermachen, wo er damals aufgehört hat", sagte Eichner.