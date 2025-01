2. Fußball-Bundesliga: Kann das neue Fürther Trio sofort helfen?

Fürth (dpa/lby) - Auf den drei jüngsten Fürther Verpflichtungen ruhen große Hoffnungen. Der fränkische Fußball-Zweitligist hat in dieser Woche Stürmer Jannik Mause (1. FC Kaiserslautern) sowie die beiden Verteidiger Noah Loosli (VfL Bochum) und Joshua Quarshie (TSG 1899 Hoffenheim) verpflichtet. Körperlich seien sie fit, versicherte Trainer Jan Siewert vor dem Gastspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Aufstiegskandidat SC Paderborn. Es komme aber nun darauf an: "Wer ist in dieser Konstellation am Besten?"