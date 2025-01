Fürth - Der 1. FC Kaiserslautern ist mit einem hart erkämpften Auswärtssieg bei der SpVgg Greuther Fürth auf einen Aufstiegsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga vorgerückt. In einem unterhaltsamen Spiel mit zahlreichen Wendungen schossen Filip Kaloc (73. Minute) und Ragnar Ache (90.+4) die Pfälzer in der Endphase zum 4:2 (1:1).