2. Fußball-Bundesliga Jander vor Rückkehr gegen "Brett" - Kloses Plan mit Buchmann

"Ich habe ihn selbst als Spieler gehabt und ihn frühzeitig hochgezogen bei der U17", erinnerte Klose an die gemeinsame Bayern-Zeit. "Ich weiß, was er kann. Wir wollen ihm helfen, wieder auf die Beine zu kommen." In den vergangenen Jahren wurde Buchmann immer wieder durch Verletzungen vor allem im Oberschenkel ausgebremst. "Er ist absolut talentiert und passt auch charakterlich super in unsere Truppe", sagte Klose. Auf Anhieb weiterhelfen wird Buchmann dem FCN aber vermutlich nicht.