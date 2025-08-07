2. Fußball-Bundesliga Jander vor Rückkehr gegen "Brett" - Kloses Plan mit Buchmann

Nürnberg (dpa/lby) - Mit Caspar Jander als möglichem Rückkehrer will der 1. FC Nürnberg seine Heim-Misere beenden. Seit fast fünf Monaten und einem 3:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth ist der "Club" in der 2. Fußball-Bundesliga vor dem eigenen Anhang sieg- und punktlos. "Wir freuen uns unheimlich, wieder zu Hause zu spielen", sagte Trainer Miroslav Klose vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den SV Darmstadt. "Wir wissen, dass da ein Brett auf uns zukommt." 31.000 Zuschauer werden erwartet.