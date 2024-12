2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg wünscht sich "Schweinetor"

Regensburg - Der SSV Jahn Regensburg muss bis zum Jahresende ohne Abwehrspieler Benedikt Saller planen. Der 32-Jährige fällt schon seit Ende August wegen muskulärer Probleme aus. "Wir mussten ein Stück weit zurückfahren", sagte Trainer Andreas Patz über die Comeback-Bemühungen Sallers vor dem Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den 1. FC Köln. Er werde in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr spielen.