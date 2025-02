Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg war so nah dran. Doch selbst in Überzahl hat das Tabellenschlusslicht nach einem beherzten Auftritt den fast schon greifbaren Sieg gegen den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Goalgetter Davie Selke rettete den Hanseaten beim wilden 1:1 (0:1) nach einem vergebenen Foulelfmeter doch noch vom Punkt das Remis.