Nach Wiederanpfiff erlöste Lemperle den FC, als er nach einer Flanke von Luca Waldschmidt den 14. Torschuss der Geißböcke per Kopf ins Netz beförderte. Wenig später musste jedoch auch Schwäbe hinter sich greifen: Nach einer Flanke scheiterte Ganaus zunächst per Kopf am Torwart, schob den Abpraller dann aber aus kurzer Distanz über die Linie. In der Schlussphase drängte Köln vergebens auf den Siegtreffer.