Die Rückkehr des Jahn in die Drittklassigkeit könnte dann schon am nächsten Samstag nach dem Spiel beim 1. FC Köln besiegelt sein. Nach dem fünften Spiel in Serie ohne Niederlage hat Braunschweig derweil auf Rang 15 fünf Punkte Vorsprung auf den SSV Ulm und den Relegationsplatz.