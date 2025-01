Es sei eine "Niederlage, die man nicht erklären kann. Man findet auch keine Antwort darauf, warum man so eine Leistung gezeigt hat. In so einem wichtigen Spiel muss man ein anderes Gesicht zeigen", sagte Kühlwetter vor dem Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr) gegen Hertha BSC. Die Berliner haben bisher alle drei Zweitligaspiele gegen den Jahn gewonnen.