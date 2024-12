Das torlose Remis in Niedersachsen bedeutete für die Regensburger eine Premiere. Nach sechs Niederlagen in Serie feierte der Tabellenletzte am 14. Spieltag den ersten Auswärtspunkt in dieser Zweitligasaison. "Unsere Auswärtsbilanz war bisher nicht so gut, aber heute haben wir hier eine sehr gute Leistung gezeigt. Wir stehen aktuell defensiv stabil und haben offensiv mit dem Ball mutig nach vorne gespielt", meinte Kapitän Andreas Geipl nach der Punkteteilung vor 19.540 Zuschauern zufrieden.