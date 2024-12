2. Fußball-Bundesliga Jahn Regensburg empfängt "Mannschaft der Stunde"

Regensburg (dpa/lby) - Schlusslicht SSV Jahn Regensburg bestreitet mit großen Personalsorgen sein Jahresfinale in der 2. Bundesliga gegen den formstarken SV Darmstadt 98. Sieben Spieler fehlen den Oberpfälzern im Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) definitiv. Ob Verteidiger Leopold Wurm noch rechtzeitig fit wird, ist offen. Für Stürmer Dejan Galjen ist nach einer Verletzung am Syndesmoseband im Sprunggelenk das Fußball-Jahr vorzeitig beendet.