Regensburg - Der SSV Jahn Regensburg will sich beim anstehenden Auswärtsspiel in Berlin nicht vom verpatzten Saisonstart von Gegner Hertha BSC blenden lassen. Die Hauptstädter holten nur einen Zähler aus den ersten zwei Partien. "Wir unterschätzen Hertha BSC nicht, das ist eine Spitzenmannschaft in der 2. Liga", sagte Jahn-Coach Joe Enochs vor dem Match am Samstag (13.00 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion. "Wir müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, wenn wir da bestehen wollen."