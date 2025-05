2. Fußball-Bundesliga Jahn-Abstieg in Köln? Coach hofft auf Außenseiter-"Vorteil"

Regensburg (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hat das allerletzte Fünkchen Hoffnung auf eine Sensation im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht aufgegeben. Zumindest wollen die Oberpfälzer den Gang in die 3. Liga ein klein wenig hinauszögern. Bei einer Niederlage am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) auswärts beim Tabellenführer 1. FC Köln wäre der Abstieg für das Schlusslicht im deutschen Unterhaus auch rechnerisch fix. Trainer Andreas Patz aber glaubt, dass just in der Domstadt eine kleine Überraschung möglich ist.