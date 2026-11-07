Starker Torhüter Weiner verhindert höhere Kieler Niederlage

Die Gäste vergaben nach der Pause die beste Chance. Torjäger Joel Grodowski (60.) scheiterte mit einem Foulelfmeter an Holstein-Torwart Timon Weiner. Die Arminen konnten auch so zufrieden sein. Sie festigten ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte.



Vor 11.700 Zuschauer auf der Baustelle Holstein-Stadion war der Erfolg verdient. Zwar hatten die Kieler mehr Ballbesitz als der Gegner, machten aber zu wenig daraus. Sie gerieten unglücklich ins Hintertreffen, als Sekine nach einem Pass des Ex-Kielers Arne Sicker den Ball ins eigene Tor lenkte. Der vermeintliche Kieler Ausgleich durch Phil Harres (27.) wurde aberkannt.