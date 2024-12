Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat mit dem ersten Sieg unter Neu-Coach Jan Siewert Hertha BSC gleich die nächste Niederlage nach dem bitteren Pokal-Aus in Köln zugefügt. Die Berliner verloren am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga nach einer frühen Führung durch Ibrahim Maza (5. Minute) mit 1:2 (1:1) und verpassten es, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.