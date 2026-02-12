Kaiserslautern - Nach zwei Niederlagen in Folge hat Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen verloren und steht im Heimspiel gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13.00 Uhr/Sky) unter Druck. "Kritik spüre ich seit dem ersten Tag hier und ich renne nicht davor weg. Je größer die Herausforderung, desto mehr fordert sie mich heraus", sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. "Wir haben zum ersten Mal, seit ich hier bin, zwei Spiele in Folge verloren. Trotzdem ist es uns bislang immer gelungen, gemeinsam die richtigen Lösungen zu finden. Das wird auch für das Spiel am Samstag unser Anspruch sein."