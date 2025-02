Torschütze Heber: "Wir träumen nicht"

Damit schob sich der FCM in der Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga bis auf zwei Zähler an Köln heran und ist vorerst punktgleich hinter Hamburger SV Dritter. In Sachen Erstliga-Aufstieg verliert Trainer Christian Titz ohnehin kein Wort. Heber ist da schon mutiger. "Wir sind alles Fußballer. Natürlich guckt man dann auf die Tabelle, aber wir träumen nicht. Wir wissen, wo wir herkommen. Das ist kein großes Thema von uns, weil wir auf unser Spiel gucken, wir wollen uns alle verbessern. Was am Ende dabei rauskommt, schauen wir mal."