Der Defensivspieler in Diensten der zweiten Auswahl des FCB in der Regionalliga absolvierte bisher noch kein Pflichtspiel für die Profis des deutschen Rekordmeisters. Aseko, mit dem der FC Bayern neben dem Leihgeschäft den Vertrag bis 2028 verlängerte, lief in zwei Spielen für die deutsche U20 auf. Auch für die U17 und U18 war er im Einsatz. Im Alter von 16 Jahren war er von Hertha BSC nach München gewechselt.