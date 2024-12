Fürth - Die SpVgg Greuther Fürth hat Aufstiegskandidat Hannover 96 den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verdorben. In einem an Höhepunkten extrem armen Duell bezwangen die Franken dank eines späten Treffers von Noel Futkeu die Mannschaft des früheren Fürthers Trainers Stefan Leitl noch mit 1:0 (0:0).