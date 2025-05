An das Hinspiel haben die Fürther schlechte Erinnerungen. Damals führten die Hamburger nach elf Minuten bereits mit drei Toren, am Ende hieß es 5:0. Nun wollen die bereits aufgestiegenen Hanseaten noch die Zweitliga-Meisterschaft perfekt machen. "Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag hier gegen HSV in einem ausverkauften Stadion", sagte Kleine, nach Alexander Zorniger, Interimstrainer Leonhard Haas und Jan Siewert der vierte Fürther Trainer der Saison.