Noel Futkeu (33.) hatte die Fürther vor 36.500 Zuschauern mit seinem elften Saisontor in Führung gebracht. Nach dem späten Rückschlag und dem mittlerweile neunten sieglosen Spiel in Serie schmolz der Vorsprung auf Relegationsplatz 16 am Ende auf einen Punkt und acht Tore zusammen. Die Fürther haben es in einem packenden Finish aber in der eigenen Hand.