Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will den vielleicht letzten Schritt zu einem weiteren Jahr in der 2. Fußball-Bundesliga machen. "Wir haben eine gute Ausgangslage, diesen Klassenerhalt zu finalisieren", sagte Trainer Jan Siewert vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellenvorletzten SSV Ulm.