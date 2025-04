Die Sinne seiner Mannschaft müssten "geschärft bleiben", forderte er. "Jedes der nächsten Spiele ist sehr wichtig." Für Siewert stellt der KSC eine "gewachsene Mannschaft" dar, die überdurchschnittliche Zweitligaspieler wie Marvin Wanitzek in ihren Reihen habe. Im Gegensatz zur Hinrunden-Niederlage ist Karlsruhers Toptorjäger Budu Siwsiwadse nicht mehr dabei, der in der Winterpause an den 1. FC Heidenheim in die Bundesliga verkauft wurde.