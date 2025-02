Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Tabellenschlusslicht Jahn Regensburg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) unter keinen Umständen unterschätzen. "Regensburg ist brutal intensiv", warnte Trainer Jan Siewert vor den Oberpfälzern, die nach ihrem Überraschungssieg gegen Hertha BSC (2:0) auf ein Comeback im Abstiegskampf hoffen. "Das ist kein Selbstläufer."