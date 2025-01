Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth verleiht Stürmer Leander Popp bis zum Saisonende an die SpVgg Unterhaching in der 3. Fußball-Liga. Dies teilte der fränkische Zweitligist mit. Der 19 Jahre alte Popp war vor einem Jahr aus der Jugend von Hertha BSC nach Fürth gewechselt. Er gab im Januar 2024 sein Profi-Debüt. Seitdem kam der Stürmer auf neun Einwechslungen in der 2. Bundesliga.