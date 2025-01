In der Bundesliga kommt der 25-Jährige auf zehn Einsätze für Bayer Leverkusen und Union Berlin. Bei Braunschweig war der Torhüter bis zum 9. Spieltag die Nummer eins, kam nach einer Rot-Sperre aber auf keine weiteren Einsätze mehr. Das erste Training stand für Grill am Mittwoch an.