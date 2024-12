Siewert, der nach einer Niederlage zu seinem Auftakt in Fürth am vergangenen Wochenende beim 1:1 in Ulm seinen ersten Punkt mit den Franken holte, will von seinem Team Mut und Freude sehen. Und natürlich hofft er auf seinen Premierensieg. "Das sind richtig geile Spiele und ich glaube, dass wir das auch ausstrahlen müssen. Ich weiß, was die Jungs in der Lage sind zu leisten", sagte der 42-Jährige. Es gehe auch um die Haltung. Zudem müsse man phasenweise mehr Kontrolle haben. Gegen Ulm sei das "teilweise ein zu schnelles Ping-Pong-Spiel geworden".