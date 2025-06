In der vergangenen Saison war der gebürtige Dortmunder an die zweite Mannschaft des RSC Anderlecht ausgeliehen. In der zweiten belgischen Liga absolvierte er 21 Pflichtspiele. Vor einem knappen Jahr debütierte er in der deutschen U19-Nationalmannschaft. Die Fürther starten an diesem Mittwoch (16.00 Uhr) in die Vorbereitung auf die neue Saison.