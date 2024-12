Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth will ihren jüngsten Aufschwung unter Neu-Trainer Jan Siewert fortsetzen. Nach Siegen gegen Hertha BSC und Hannover 96 laufen die Franken am Samstag (13.00 Uhr/Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV auf. "Ich glaube, uns erwartet nochmal ein Highlight-Spiel", sagte Siewert, "eine gute Mannschaft mit viel Offensivwucht".