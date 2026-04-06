2. Fußball-Bundesliga Greuther Fürth fehlen "letzte Präzision und letzter Pass"

"Wir sind gut in die Partie gekommen, konnten zunächst nach Belieben schalten und walten, waren aber dann zu unpräzise – das verfolgt uns schon seit drei Spielen, wenn wir den Salzburg-Test mit reinrechnen. Wir haben dann ein bisschen die Aktivität verloren, müssen aber mit der Chance von Noel trotzdem in Führung gehen", sagte Vogel nach dem Abpfiff.