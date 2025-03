Noel Futkeu brachte die Fürther vor 12.930 Zuschauern in der 17. Minute in Führung. Baris Atik glich für Magdeburg fast postwendend aus (20.). Der Aufstiegsanwärter war dem Siegtreffer in der zweiten Hälfte näher. Martijn Kaars hatte in der 82. Minute noch eine letzte große Abschlusschance.