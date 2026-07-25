 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region

  4. Greuther Fürth bessert personell nach

2. Fußball-Bundesliga Greuther Fürth bessert personell nach

Eine Zittersaison wollen die Fürther nicht nochmal erleben. Dafür sollen weitere zwei Neuzugänge sorgen.

2. Fußball-Bundesliga: Greuther Fürth bessert personell nach
1
Heiko Vogel freut sich auf weitere Fürther Neuzugänge. (Archivbild) Foto: Daniel Löb/dpa

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth baut weiter ihren Kader um. Wie der erst in der Relegation gerettete Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt für die Innenverteidigung Krisztián Keresztes. Der 26-Jährige spielte zuletzt in der schottischen ersten Liga für Dundee United. Der 1,95 Meter große Verteidiger wird nun für ein Jahr vom ungarischen Erstligisten Nyíregyháza ausgeliehen, zudem hat sich das Kleeblatt eine Kaufoption gesichert. Keresztes ist der Ersatz für den nach Australien abgewanderten Philipp Ziereis.

Nach der Werbung weiterlesen

Für die Offensive haben die Franken um Trainer Heiko Vogel den variablen Mika Wallentowitz verpflichtet. Der 18-Jährige wurde für ein Jahr von Erstligaaufsteiger FC Schalke 04 ausgeliehen. Wallentowitz lief für die Königsblauen in der abgelaufenen Saison 13 Mal auf und bereitete dabei einen Treffer vor. Zuletzt stand er bei der U19-EM mit Deutschland im Finale gegen Spanien (0:2).