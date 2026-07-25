2. Fußball-Bundesliga: Greuther Fürth bessert personell nach

Fürth (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth baut weiter ihren Kader um. Wie der erst in der Relegation gerettete Fußball-Zweitligist mitteilte, kommt für die Innenverteidigung Krisztián Keresztes. Der 26-Jährige spielte zuletzt in der schottischen ersten Liga für Dundee United. Der 1,95 Meter große Verteidiger wird nun für ein Jahr vom ungarischen Erstligisten Nyíregyháza ausgeliehen, zudem hat sich das Kleeblatt eine Kaufoption gesichert. Keresztes ist der Ersatz für den nach Australien abgewanderten Philipp Ziereis.