Klose spricht von glücklichem Punkt

Nach drei Siegen in Serie musste die Franken beim Hertha-Debüt des ehemaligen Fürther Trainers Stefan Leitl mal wieder einen Punkt abgeben. Offensiv ging über 90 Minuten quasi gar nichts. Und das, obwohl Nürnberg in dieser Saison die drittmeisten Tore in der 2. Fußball-Bundesliga geschossen hat.