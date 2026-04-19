Fürth - Ein Dreierpack von Noel Futkeu hat der SpVgg Greuther Fürth einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga beschert und zugleich den Aufstiegsambitionen des SV Darmstadt 98 den vielleicht entscheidenden Hieb versetzt. Mit einem Treffer in der Nachspielzeit sorgte der Stürmer für den nicht unverdienten 3:2 (1:1)-Sieg der Franken. Während die Gäste aus Hessen nun schon fünf Zähler hinter dem Relegationsplatz rangieren, kletterte Fürth aus dem Tabellenkeller der Liga heraus auf Rang 14.