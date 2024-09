2. Fußball-Bundesliga Fürther Zorniger fordert: "Wir müssen aktiver sein"

Fürth (dpa/lby) - Der Fürther Trainer Alexander Zorniger hat vor der Widerstandsfähigkeit und Konstanz von Fortuna Düsseldorf eine Menge Respekt. Der Coach des fränkischen Fußball-Zweitligisten sprach vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellenführer den brutal verpassten Aufstieg der Rheinländer in der vergangenen Saison an. "Dass du nach so einem Nicht-Aufstieg in letzter Minute trotzdem sofort wieder da bist", hob Zorniger lobend hervor und erwähnte auch den Fokus und die klare Spielweise von Daniel Thiounes Mannschaft.