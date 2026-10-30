Fürth (dpa/lby) - Nach dem "Systemausfall" gegen den VfL Osnabrück will die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Fußball-Bundesliga Wiedergutmachung betreiben. "Ich glaube, wir werden ein komplett anderes Gesicht meiner Mannschaft sehen", sagte Trainer Heiko Vogel vor dem Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel. Die Franken hatten vor knapp einer Woche nach vielen individuellen Fehlern mit 0:3 in Osnabrück verloren. "Es kam erstmals derart zu so einem Systemausfall, seitdem ich hier bin", befand Vogel.