2. Fußball-Bundesliga: Fürther Trainer Vogel rätselt über eigene Mannschaft

Fürth (dpa/lby) - Seine Fürther Mannschaft versteht Trainer Heiko Vogel manchmal selbst nicht so recht. "Ja", antwortete er vor dem Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld auf die Frage, ob sein Team ihm auch Rätsel aufgebe. "Man denkt, man hat etwas behoben und dann wird man eines Besseren belehrt." Vogel meinte damit die Wechselhaftigkeit der SpVgg Greuther Fürth, die mal defensiv überzeugend auftrete, dann aber offensiv vieles vermissen lasse und umgekehrt.