Haas bringt Erfahrung aus Salzburg mit

Die Fürther hatten sich am Dienstag überraschend von Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi und Trainer Alexander Zorniger getrennt. Der Verein strebt einen "kompletten sportlichen Neuanfang" an. Haas war zu dieser Saison zur Spielvereinigung zurückgekommen. Der 42-Jährige, der von 2007 bis 2011 für die Franken spielte, wurde Nachfolger von Petr Ruman. Zuletzt arbeitete Haas vor der Station Fürth als Co-Trainer der U18 in der Akademie des österreichischen Serienmeisters FC Red Bull Salzburg.