Siewert begann seine Trainerkarriere im Nachwuchsbereich des Deutschen Fußball-Bundes. Später war er unter anderem Coach bei Rot-Weiss Essen und Huddersfield Town, ehe er seine Mainzer Zeit begann. In sieben Spielen als Interimscoach gab es einen Sieg in sieben Spielen. Nach seiner Beförderung in Mainz zum Chefcoach glückte kein Sieg mehr: Drei von fünf Spielen gingen verloren, zwei endeten unentschieden.