Den ersten Heimsieg seit Anfang November erarbeiteten sich die Fürther mit viel Kampfgeist. Hrgota sorgte für einen Topstart, als er einen weiten Einwurf von Jannik Dehm ins Tor köpfte. Bei der abermaligen Führung kurz nach der Pause musste Srbeny den Ball nach Vorarbeit des eingewechselten Torjägers Noel Futkeu nur noch einschieben. Die Bielefelder rannten an, verpassten es aber, sich nach zuvor zwei Siegen weiter von der Abstiegszone abzusetzen.