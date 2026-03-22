Trotz der Niederlage geht Coach Vogel optimistisch in das Saisonfinale, wie er beteuerte. "Speziell auf der 2. Halbzeit kann man aufbauen. Wenn wir die restlichen Spiele so angehen, dann können wir ausreichend Punkte holen", prophezeite er. Nach der Fürther Führung durch Noel Futkeu (5. Minute) hatten die Gäste kurz nach dem Seitenwechsel nicht aufgepasst und sich den Ausgleich von Rafael Pinto Pedrosa (47.) eingefangen. Danach aber war die Spielvereinigung dem Führungstreffer eigentlich näher dran als Karlsruhe.