Karlsruhe/Fürth (dpa/lby) - Trainer Heiko Vogel versteckte seine Gefühle nicht. "Schade, dass wir verloren haben. Auf Deutsch gesagt: Es kotzt mich an", meinte der Coach zum 1:3 (1:0) seiner SpVgg Greuther Fürth in Karlsruhe. Im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga verpassten die Franken durch den Last-Minute-K.o., ihren beeindruckenden Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fortzusetzen und den Vorsprung auszubauen. Das Zittern für die "Kleeblatt"-Truppe wird also nach der Länderspielpause weitergehen.