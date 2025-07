Massimo wechselt zu Poldi

Nicht mehr dabei ist dann Flügelspieler Roberto Massimo. Am Tag vor dem Ende des Trainingslagers am Sonntag in Österreich verkündeten die Franken den Wechsel zum polnischen Erstligisten Gornik Zabrze. In Zabrze wird der 24-Jährige mit dem mittlerweile 40 Jahre alten Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, zusammenspielen. Massimos Vertrag in Fürth wäre noch bis 30. Juni 2026 gelaufen. Im vergangenen Sommer war er ablösefrei vom VfB Stuttgart gekommen.